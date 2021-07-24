Власти Сочи отменили действие штормового предупреждения

Сочи, 24 июля. Власти популярного города-курорта Сочи отменили действовавшее из-за непогоды штормовое предупреждение. Однако купаться в море по-прежнему не рекомендуется.

На пляжах продолжается уборка после шторма, заявил глава управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Вадим Снегирев. Ожидается, что последствия подтопления сочинской больницы власти устранят уже к концу дня.

«Сегодня приводят в порядок первый этаж, я думаю, к исходу дня больные будут возвращены в свои палаты», — заявил Снегирев, пишет ТАСС.

Из-за непогоды в Сочи развернули оперативный штаб. В течение нескольких часов специалисты наблюдали подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. После окончания ливня он стабилизировался.