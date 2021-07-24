Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 17:23
17:21
Общество
К 2023 году в России появятся плацкартные вагоны капсульного типа. События дня
17:21
Политика
Украинская оппозиция обвинила Киев в саботировании «формулы Штайнмайера»
17:21
Политика
Байден в борьбе с массовыми перестрелками в США стал использовать методы Трампа
17:20
Экономика
Toyota запретила перепродавать новый Land Cruiser из-за возможных махинаций
17:20
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом на Кубани
17:13
Политика
Путин провел телефонные переговоры с президентом Казахстана
17:13
Происшествия
Следователи намерены ходатайствовать об аресте стрелка из Ленобласти
17:11
Весь мир
Высокий представитель ООН внес антисербскую поправку в Уголовный кодекс Боснии и Герцеговины
17:11
Происшествия
Стрелявший по спецназу в Ленобласти мужчина был фигурантом уголовного дела
17:11
Общество
Погода в Сочи после сильных ливней улучшилась
Все новости

Власти Сочи отменили действие штормового предупреждения

  /   Обновлено: 24 июля 2021 16:14
Общество
Власти Сочи отменили действие штормового предупреждения
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 24 июля. Власти популярного города-курорта Сочи отменили действовавшее из-за непогоды штормовое предупреждение. Однако купаться в море по-прежнему не рекомендуется.

На пляжах продолжается уборка после шторма, заявил глава управления гражданской обороны и защиты населения городской администрации Вадим Снегирев. Ожидается, что последствия подтопления сочинской больницы власти устранят уже к концу дня.

«Сегодня приводят в порядок первый этаж, я думаю, к исходу дня больные будут возвращены в свои палаты», — заявил Снегирев, пишет ТАСС.

Из-за непогоды в Сочи развернули оперативный штаб. В течение нескольких часов специалисты наблюдали подъем уровня воды в реках Западный Дагомыс, Кудепста, Хоста и Мацеста. После окончания ливня он стабилизировался.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Власти Сочи отменили действие штормового предупреждения
погода сочи штормовое предупреждение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru