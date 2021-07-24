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ФАН публикует видео с места аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 24 июля 2021 12:11
Происшествия
ФАН публикует видео с места аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае
Федеральное агентство новостей

Краснодар, 24 июля. Появились кадры с места происшествия с туристическим автобусом. Транспорт съехал с дороги в кювет в поселке Мезмай в Апшеронском районе.

Всего в салоне автобуса находились 22 человека. По данным региональной прокуратуры, в результате ДТП два человека скончались, еще 19 с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа тормозной системы транспортного средства. Сотрудники экстренных служб работают на месте ДТП. Ведется доследственная проверка.

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