ФАН публикует видео с места аварии с туристическим автобусом в Краснодарском крае

Краснодар, 24 июля. Появились кадры с места происшествия с туристическим автобусом. Транспорт съехал с дороги в кювет в поселке Мезмай в Апшеронском районе.

Всего в салоне автобуса находились 22 человека. По данным региональной прокуратуры, в результате ДТП два человека скончались, еще 19 с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

По предварительным данным, трагедия произошла из-за отказа тормозной системы транспортного средства. Сотрудники экстренных служб работают на месте ДТП. Ведется доследственная проверка.