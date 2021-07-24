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Суд в Сочи смягчил наказание убийце пятилетней падчерицы
Происшествия
Суд в Сочи смягчил наказание убийце пятилетней падчерицы
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Краснодар, 24 июля. Сочинский апелляционный суд отменил пожизненный приговор Александру Пилипенко, виновному в убийстве и изнасиловании несовершеннолетней падчерицы.

В 2019 году мужчина стал фигурантом уголовного дела. Он убил свою пятилетнюю падчерицу, за что впоследствии получил пожизненный срок.

Накануне в сочинском апелляционном суде прошло заседание, на котором Пилипенко отменили пожизненный приговор, сменив его на 19 лет и 6 месяцев колонии строго режима. Суд назвал смягчающим обстоятельством то, что мужчина сотрудничал со следствием.

Трагедия произошла в ноябре 2019 года. Пилипенко утопил свою падчерицу во время купания в ванной, вывез ее тело и закопал недалеко от дома. Затем попытался выехать на Украину с младшим сыном. Тело девочки обнаружили спустя три дня после начала поисков.

Прокуратура Новгородской области начала проверку по факту трагедии, произошедшей в городе Боровичи. В реке Мста утонул 13-летний школьник.

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