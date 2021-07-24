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Администрация Сочи сообщила, что пляжи города по-прежнему закрыты

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:51
Общество
Администрация Сочи сообщила, что пляжи города по-прежнему закрыты
wikipedia.org  /  Narek75 / CC BY-SA 4.0

Сочи, 24 июля. Работу городских пляжей Сочи прокомментировали в администрации города.

Аномально сильный дождь со шквальным ветром начался в Сочи 23 июля. Непогода разрушила подпорную стену и брусчатку пляжа. Кроме того, из-за дождя трасса между Сочи и Адлером оказалась затопленной. Однако в ночь на субботу движение на ней восстановили.

«Пляжи в Сочи остаются закрытыми после шторма и ливней», — сообщили в городской администрации.

Один человек погиб в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов вследствие сильных ливней в курортном городе Краснодарского края. Еще трое человек пропали без вести.

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