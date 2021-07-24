Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Кубани

Кубань, 24 июля. ДТП на Кубани могло произойти по техническим причинам. Прокуратура организовала проверку.

Как стало известно ФАН в пресс-службе надзорного ведомства, причиной аварии на трассе с участием туристического автобуса мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота. В результате чего автобус занесло, и он упал в кювет.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку, в том числе на предмет выпуска на линию неисправного транспортного средства.

В результате ДТП на Кубани погиб один человек. Около 19 получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы работают на месте происшествия.