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Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Кубани

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:29
Происшествия
Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на Кубани
gibdd.ru  /  Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

Кубань, 24 июля. ДТП на Кубани могло произойти по техническим причинам. Прокуратура организовала проверку.

Как стало известно ФАН в пресс-службе надзорного ведомства, причиной аварии на трассе с участием туристического автобуса мог стать отказ тормозной системы при прохождении поворота. В результате чего автобус занесло, и он упал в кювет.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку, в том числе на предмет выпуска на линию неисправного транспортного средства.

В результате ДТП на Кубани погиб один человек. Около 19 получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы работают на месте происшествия.

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туристы кубань автобус
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