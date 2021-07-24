Названа возможная причина ДТП с участием туристического автобуса на Кубани

Кубань, 24 июля. Специалисты выдвинули предварительную версию аварии, в которую попал автобус с туристами на Кубани.

Туристический автобус съехал с трассы в кювет на Кубани. Как стало известно ФАН, причиной аварии мог стать отказ тормозной системы. В результате ДТП погиб один человек. Около 19 пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Экстренные службы работают на месте происшествия.

Три ДТП произошли на недавно открытом участке дороги в Саках. Аварии случились буквально спустя несколько часов после церемонии открытия движения.