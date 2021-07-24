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Один человек погиб в районе вышедшей из берегов реки Мацесты в Сочи

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:42
Происшествия
Один человек погиб в районе вышедшей из берегов реки Мацесты в Сочи
mchs.rk.gov.ru  /  Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым

Сочи, 24 июля. Один человек погиб в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов накануне вследствие сильных ливней в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще трое человек в районе реки Мацесты пропали без вести, добавили в ведомстве. Спасатели ведут поисковую операцию.

Мощные ливни и шквалистый ветер также стали причиной остановки движения транспорта на трассе Адлер — Сочи. В мэрии города сообщили, что глава Сочи мобилизовал «все силы и средства» для устранения последствий разлива рек.

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сочи пострадавшие мчс россии сильный ливень
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