Один человек погиб в районе вышедшей из берегов реки Мацесты в Сочи

Сочи, 24 июля. Один человек погиб в районе реки Мацесты, которая вышла из берегов накануне вследствие сильных ливней в Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Еще трое человек в районе реки Мацесты пропали без вести, добавили в ведомстве. Спасатели ведут поисковую операцию.

Мощные ливни и шквалистый ветер также стали причиной остановки движения транспорта на трассе Адлер — Сочи. В мэрии города сообщили, что глава Сочи мобилизовал «все силы и средства» для устранения последствий разлива рек.