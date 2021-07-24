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Один человек стал жертвой ДТП с участием туристического автобуса на Кубани

  /   Обновлено: 24 июля 2021 10:35
Происшествия
Один человек стал жертвой ДТП с участием туристического автобуса на Кубани
Федеральное агентство новостей

Кубань, 24 июля. Автобус с туристами попал в аварию на Кубани. Погиб один человек. Полиция устанавливает причины случившегося.

Туристический автобус съехал с дороги в кювет на Кубани. По предварительным данным, погиб один человек, пострадали 19. Сотрудники экстренных служб, скорая и полиция работают на месте происшествия. Специалистам предстоит установить причины аварии. Пострадавших госпитализируют.

Тем временем водителей-нарушителей на Кубани теперь отслеживают с помощью беспилотников, которые фиксируют ежедневно свыше 20 тысяч нарушений ПДД. Львиная доля из них — почти 21 тысяча — это нарушение скоростного режима.

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