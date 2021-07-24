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ФАН публикует видео подтопления Адлера

  /   Обновлено: 24 июля 2021 11:07
Происшествия
ФАН публикует видео подтопления Адлера
Федеральное агентство новостей

Сочи, 24 июля. Обильные осадки привели к наводнению на улицах Адлера. Движение транспорта затруднено.

Мощные ливни со шквалистым ветром также стали причиной ЧП на трассе Адлер — Сочи. Стихия разрушила подпорную стену и брусчатку на пляже, дорога оказалась в воде, в связи с чем движение было приостановлено.

Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение из-за подтоплений на участке трассы со 198-го по 201-й километр в Адлерском районе. Глава Сочи мобилизовал «все силы и средства» для устранения последствий разлива рек, сообщила мэрия. В настоящее время движение восстановлено. Река Дагомыс в Лазаревском районе Сочи вышла из берегов из-за сильных ливней.

Тысячи человек пропали без вести в Германии из-за наводнения, сообщал портал URA.RU. Вследствие сильных дождей из берегов вышли Ар и Мозель, притоки Рейна, а также небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль, Эрфт.

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