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Движение на федеральной трассе в Сочи полностью восстановлено
Происшествия
Движение на федеральной трассе в Сочи полностью восстановлено
admkrai.krasnodar.ru  /  Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Сочи, 24 июля. Реверсивное движение сняли на федеральной дороге А-147. По данным пресс-службы Упрдор «Черноморье» дорога работает в штатном режиме.

В ночь на субботу в Адлерском районе Сочи из-за подтопления пришлось ввести реверсивное движение. Штатный режим действует на протяженности всей трассы.

В ликвидации последствий подтоплений участвуют пять мастеров и 26 дорожных рабочих. Дожди наблюдались в Сочи в четверг и пятницу.

Накануне из берегов из-за сильных ливней вышла река Дагомыс в Лазаревском районе, сообщал ФАН.

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