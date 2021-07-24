Движение на федеральной трассе в Сочи полностью восстановлено

Сочи, 24 июля. Реверсивное движение сняли на федеральной дороге А-147. По данным пресс-службы Упрдор «Черноморье» дорога работает в штатном режиме.

В ночь на субботу в Адлерском районе Сочи из-за подтопления пришлось ввести реверсивное движение. Штатный режим действует на протяженности всей трассы.

В ликвидации последствий подтоплений участвуют пять мастеров и 26 дорожных рабочих. Дожди наблюдались в Сочи в четверг и пятницу.

Накануне из берегов из-за сильных ливней вышла река Дагомыс в Лазаревском районе, сообщал ФАН.