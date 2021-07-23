Жителей и гостей Сочи предупредили о возможной эвакуации

Сочи, 23 июля. Гостей и жителей сочинского курорта в Хостинском районе предупредили о возможной эвакуации. Причиной этому является бушующая непогода и выход рек из берегов.

Проливные дожди уже стали причиной выхода из берегов реки Дагомыс в Лазаревском районе Сочи. Несмотря на происшествие, заявлений о ЧП не поступало, сообщили в местных экстренных службах.

Со слов очевидцев, в Лазаревском районе Сочи произошло локальное подтопление улиц города. Кроме того, водные потоки наблюдаются и на автомобильных дорогах.