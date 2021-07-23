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Пьяный полицейский на Кубани устроил смертельное ДТП

  /   Обновлено: 23 июля 2021 18:08
Происшествия
Пьяный полицейский на Кубани устроил смертельное ДТП
СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Краснодар, 23 июля. Краснодарские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового из Выселковского района. Страж порядка подозревается в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

По версии регионального СК, пьяный страж порядка ночью на большой скорости ехал в сторону Кореновска. Подозреваемый попытался обогнать спецтехнику на участке, где ремонтировалась дорога. Во время выполнения маневра он сбил двух рабочих. Один пострадавший скончался, второй госпитализирован с множеством травм. Предполагаемый виновник аварии получил переломы руки и ребер.

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