Пьяный полицейский на Кубани устроил смертельное ДТП

Краснодар, 23 июля. Краснодарские следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового из Выселковского района. Страж порядка подозревается в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

По версии регионального СК, пьяный страж порядка ночью на большой скорости ехал в сторону Кореновска. Подозреваемый попытался обогнать спецтехнику на участке, где ремонтировалась дорога. Во время выполнения маневра он сбил двух рабочих. Один пострадавший скончался, второй госпитализирован с множеством травм. Предполагаемый виновник аварии получил переломы руки и ребер.