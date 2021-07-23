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Автомобилисты ради спасения ребенка сами сдвинули опрокинувшийся грузовик на Кубани
Происшествия
Автомобилисты ради спасения ребенка сами сдвинули опрокинувшийся грузовик на Кубани
vk.com  /  Группа «Эвакуатор Великие Луки»

Новороссийск, 23 июля. В больнице Новороссийска рассказали о поступке автомобилистов. Группа мужчин максимально быстро сделала все, чтобы скорая помощь с больным ребенком смогла проехать.

Ночью крайне замедлилось движение на дороге Новороссийск — Анапа. Водитель скорой ехал по встречной полосе, но даже ему не удалось объехать опрокинувшийся грузовик. Медики везли в больницу годовалого ребенка, которому была необходима экстренная помощь.

Из ехавших машин стали выходить мужчины, в том числе и военнослужащие. Им удалось сдвинуть большегруз для проезда автомобиля скорой.

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авария ребенок грузовик
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