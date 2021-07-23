Автомобилисты ради спасения ребенка сами сдвинули опрокинувшийся грузовик на Кубани

Новороссийск, 23 июля. В больнице Новороссийска рассказали о поступке автомобилистов. Группа мужчин максимально быстро сделала все, чтобы скорая помощь с больным ребенком смогла проехать.

Ночью крайне замедлилось движение на дороге Новороссийск — Анапа. Водитель скорой ехал по встречной полосе, но даже ему не удалось объехать опрокинувшийся грузовик. Медики везли в больницу годовалого ребенка, которому была необходима экстренная помощь.

Из ехавших машин стали выходить мужчины, в том числе и военнослужащие. Им удалось сдвинуть большегруз для проезда автомобиля скорой.