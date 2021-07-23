Глава ФССП вручил ордена Мужества семьям расстрелянных в Сочи приставов

Сочи, 23 июля. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и главный судебный пристав Дмитрий Аристов вручил семьям погибших судебных приставов ордена Мужества.

Награды получили матери младшего сержанта Агозян — Ирина и мать лейтенанта Матевосян — Джульетта.

Губернатор Кондратьев поблагодарил родителей за воспитание сыновей, которые проявили храбрость и сохранили верность долгу. Он отметил, что они — достойные граждане России и пообещал сделать все, чтобы семьи чувствовали заботу и поддержку.

Трагедия произошла 9 июня. Судебные приставы пришли к жильцам на улице Просвещения. Хозяин одного из строений открыл огонь по сотрудникам ФССП.

Убийство двух приставов совершил 61-летний житель Адлера Вартан К. Он подчеркнул, что не жалеет о расправе над двумя людьми.