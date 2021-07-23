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Юноша убил сожителя матери черенком от лопаты в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 23 июля 2021 11:45
Происшествия
Юноша убил сожителя матери черенком от лопаты в Краснодарском крае
pixabay.com

Краснодар, 23 июля. Молодой житель Каневского района стал фигурантом уголовного дела об убийстве 56-летнего сожителя матери во время распития спиртных напитков.

По данным следствия, мужчина стал оскорблять родственницу подозреваемого во время пьяного застолья, после чего 19-летний юноша нанес ему не менее десяти ударов черенком от лопаты в грудь и в голову.

Наутро фигурант вместе с матерью обнаружили гражданина без признаков жизни и скрыли тело в хозяйственной постройке. Молодой человек сбежал, а женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов, не упомянув о причастности сына к убийству.

Благодаря грамотным следственным действиям подозреваемого удалось задержать. Ему выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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