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Водитель наехавшего на людей кроссовера в Анапе заявил, что потерял сознание

  /   Обновлено: 22 июля 2021 18:49
Происшествия
Водитель наехавшего на людей кроссовера в Анапе заявил, что потерял сознание
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Анапа, 22 июля. Водитель кроссовера, который врезался в пешеходов на тротуаре в Анапе, заявил, что потерял сознание в момент ДТП.

Мужчина уверен, что не чувствовал сонливости и уснуть за рулем не мог. На месте происшествия работают автоинспекторы и сотрудники полиции. В результате аварии пострадали по меньшей мере шестеро человек, сообщает источник в правоохранительных органах.

Пострадавших доставили в местное медицинское учреждение. Среди сбитых внедорожником трое оказались несовершеннолетними. Обстоятельства и детали аварии в поселке Сукко устанавливаются.

Ранее стало известно, что кроссовер на полной скорости врезался в толпу людей в Анапе. В СМИ появилась информация, что водитель иномарки заснул за рулем.

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Все новости / Происшествия / Водитель наехавшего на людей кроссовера в Анапе заявил, что потерял сознание
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