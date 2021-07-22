Пляжи в Сочи закрыли из-за штормового предупреждения

Сочи, 22 июля. Пляжи в Сочи закрыли для посетителей в четверг, 22 июля, поскольку в регионе объявили штормовое предупреждение.

Мощные ливни ожидаются в Сочи в ближайшее время. В связи с этим, пляжи курортного города закрыли для купания отдыхающих до конца дня 23 июля. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Спасатели дежурят на пляжах и напоминают туристам, о том, что во время шторма заходить в море запрещено.

Спасатели в Сочи ранее вытащили отдыхающего, которого унесло в море. Путешественник решил искупаться в сильный шторм. Его унесло от берега, а вылезти самостоятельно не удавалось.