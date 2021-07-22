Ссора между братьями закончилась поножовщиной под Краснодаром

Краснодар, 22 июля. Краснодарские следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве, возбужденного против 64-летнего местного жителя.

Согласно материалам дела, обвиняемый проживал со своей будущей жертвой в одном из домов в Новом Селе Брюховецкого района. В течение длительного времени между родственниками происходили бытовые конфликты. 61-летний брат неоднократно предъявлял обвиняемому претензии касательно ведения домашнего хозяйства. Вечером 16 января 2021 в ходе ссоры фигурант уголовного дела несколько раз ударил своего брата ножом в область грудной клетки, отчего тот скончался на месте.

Обвиняемый никому не сообщил о случившемся и продолжил проживать в домовладении. Через несколько дней соседи заметили, что родственник в течение длительного времени не выходят во двор. Зайдя в дом, они увидели тело погибшего и заявили об этом в правоохранительные органы.

На допросе мужчина признал свою вину полностью. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.

Ранее сообщалось о резонансном убийстве в Ростове-на-Дону. Ревнивый местный житель зарезал возлюбленную в День семьи, после чего покинул место происшествия.