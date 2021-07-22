Сотрудница ФНС в Сочи попалась на взятке в 3 млн рублей

Сочи, 22 июля. Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении налогового инспектора. Материалы на фигурантку поступили от оперативников ФСБ.

По данным краснодарского СУ СКР, сотрудница налоговой службы проводила выездную проверку и установила, что у частной компании есть недоимка. Фирма должна была заплатить налоги на 12 миллионов рублей.

Пользуясь служебным положением, обвиняемая предложила «решить вопрос». Свои услуги по заполнению акта о нулевой задолженности она оценила в 3 миллиона рублей. Встреча с представителем фирмы была назначена в ресторане. Оперативники задержали фигурантку после получения денег. Сотрудница ФНС отправлена в СИЗО.