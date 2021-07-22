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Жители Сочи заметили сильный смерч возле берега Черного моря
Общество
Жители Сочи заметили сильный смерч возле берега Черного моря
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Сочи, 22 июля. Мощный смерч возле берега Черного моря заметили очевидцы в Сочи 22 июля. Воронку, бушующую недалеко от пляжа, запечатлели на видео.

Смерч образовался в море рядом с Хостинским районом, а затем ветер направил его в сторону Адлера. Огромный столб взвивался в воздух в течение около десяти минут, а затем исчез. Однако местным жителям удалось заснять это природное явление.

Подобное в Сочи происходит достаточно часто. На формирование смерчей влияют резкие перепады температур и атмосферного давления. Четверг в городе начался с ливня, переходящего в град. Температура опустилась до +26 градусов.

Жители подмосковных Мытищ ранее также заметили смерч, появившийся на территории незадолго до начала сильного ливня. Очевидцы поделились видео с места событий.

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