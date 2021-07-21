Водитель пожарной части на Кубани стал фигурантом дела о вымогательстве 5 млн рублей

Краснодар, 21 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего водителя пожарной части в Павловском районе. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

По данным следствия, в июне текущего года мужчина узнал о якобы распространении директором филиала одной из кредитных организаций сведений, составляющих банковскую тайну. После этого он потребовал у руководителя 5 млн рублей за неразглашение этой информации.

В итоге женщина согласилась на встречу, однако предварительно предупредила о ней сотрудников ФСБ. Получив сумку с деньгами, водитель пожарной части попытался покинуть место преступления, но ему помешали правоохранители, заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Сейчас мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.