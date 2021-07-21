Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 17:35
17:33
Общество
Голикова сообщила об отсутствии поствакцинальных осложнений у привитых от COVID-19
17:33
Экономика
Путин на совещании предложил обсудить тему выплат 10 тысяч рублей школьникам
17:30
Общество
Голикова заявила о снижении заболеваемости коронавирусом в десяти регионах России
17:29
Происшествия
Суд оставил в силе приговор экс-главе Коми Гайзеру
17:28
Политика
Лукашенко назвал США виновными в провокациях против Белоруссии
17:27
Общество
Ведущая «Квартирного вопроса» оценила поместье главы Ставропольского ГИБДД
17:24
Политика
ЕС начал поиски взаимодействия с Россией, угрожая исками через ВТО
17:22
Политика
В ЕР назвали условия включения вопросов развития сельских территорий в народную программу
17:22
Армия
Участник китайской делегации на МАКС-2021 назвал главные ожидания от авиасалона
17:17
Общество
Путин анонсировал поездку Мишустина на Дальний Восток
Все новости

Водитель пожарной части на Кубани стал фигурантом дела о вымогательстве 5 млн рублей

  /   Обновлено: 21 июля 2021 17:00
Происшествия
Водитель пожарной части на Кубани стал фигурантом дела о вымогательстве 5 млн рублей
kld.sledcom.ru  /  Следственное управление Следственного комитета РФ по Калининградской области

Краснодар, 21 июля. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 48-летнего водителя пожарной части в Павловском районе. Его подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

По данным следствия, в июне текущего года мужчина узнал о якобы распространении директором филиала одной из кредитных организаций сведений, составляющих банковскую тайну. После этого он потребовал у руководителя 5 млн рублей за неразглашение этой информации.

В итоге женщина согласилась на встречу, однако предварительно предупредила о ней сотрудников ФСБ. Получив сумку с деньгами, водитель пожарной части попытался покинуть место преступления, но ему помешали правоохранители, заявили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Сейчас мужчина находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Водитель пожарной части на Кубани стал фигурантом дела о вымогательстве 5 млн рублей
уголовное дело вымогательство краснодарский край водитель пожарная часть
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru