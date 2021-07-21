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Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности

  /   Обновлено: 21 июля 2021 15:49
Происшествия
Житель Краснодара предстанет перед судом за преступление 24-летней давности
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Краснодар, 21 июля. Мужчина предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство, похищении и разбое, совершенных 24 года назад.

По версии следствия, бывший оперуполномоченный регионального управления по организованной преступности МВД РФ имел бизнес по продаже аудиокассет, его партнером был 26-летний местный житель. В 1997 году молодой человек решил прекратить совместную деятельность и вернул сотруднику МВД вложенные им деньги.

Несмотря на это, оперуполномоченный потребовал от него еще 30 тыс. долларов, после чего организовал похищение с целью «получить денежные средства любым способом». Его подельники применили к потерпевшему насилие и ограбили, после чего заставили позвонить родным и попросить у них 8 млн рублей в качестве выкупа.

Позднее злодеи вывезли пленника на трассу и продолжили требовать 30 тыс. долларов. В какой-то момент он оказал сопротивление, за что получил пять ударов ножом. Полагая, что молодой человек погиб, они бросили его в канал с водой и скрылись с его имуществом.

Потерпевший смог выбраться и обратиться за медицинской помощью. По данному факту возбудили уголовное дело, один из подозреваемых подделал паспорт и скрылся, его задержали только в 2021 году. Следователи собрали доказательства и передали материалы в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Несколько месяцев назад в Москве вынесли приговор трем жителям Курска, обвиняемым в похищении человека. Они избили мужчину и выстрелили в него из пистолета, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщало РИАМО.

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