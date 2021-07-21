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Популярная привычка российских отдыхающих вызвала споры в Сети
Общество
Популярная привычка российских отдыхающих вызвала споры в Сети
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / Igor Yakunin / CC-BY-SA 3.0

Сочи, 21 июля. Пользователи Сети активно обсуждают привычку туристов, которая вызвала негодование среди отдыхающих в Сочи. Россияне спорят, можно ли оставлять полотенце на пляже и уходить.

На видео, которое опубликовано в Instagram-аккаунте информационного портала Сочи, одна из отдыхающих возмущается тому, что туристы оставляют на пляже полотенца, таким образом «застолбив» себе места. Девушка утверждает, что их оставили те, кто искупался и ушел с пляжа.

«Это чистый людской эгоизм», — заявила автор видео.

Однако мнения пользователей разделились. Некоторые из них отмечали, что для курортных городов это нормальная ситуация. Ряд комментаторов обратил внимание, что девушка отдыхает на пляже и пользуется платным шезлонгом под большим зонтом, поэтому в ее условиях неправильно возмущаться насчет чужих полотенец, оставленных на берегу.

Некоторые россияне разделил негодование автора ролика. Они отмечали, что пляжи не являются частной собственностью, а такое поведение многие назвали проявлением бескультурья. Одна из пользователей отметила, что замечала, как владельцы таких полотенец приходят на пляж только вечером, однако место занято в течение всего дня.

Как стало известно ранее, стоимость аренды жилья для туристов начали снижать в Сочи. Это произошло из-за того, что спрос на жилье в городе перестал превышать предложение.

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