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Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом

  /   Обновлено: 20 июля 2021 16:54
Происшествия
Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом

Краснодар, 20 июля. Краснодарская полиция привлечет к административной ответственности курьера из службы доставки еды.

Доставщик еды проехал на мопеде на красный сигнал светофора прямо перед сотрудником ГИБДД. В ответ на требование об остановке курьер плюнул в лицо полицейскому. Момент попал на видео, которое вскоре разлетелось по социальным сетям.

В настоящий момент в отношении курьера возбуждены два административных дела — по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Личность нарушителя устанавливается. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на автоинспектора. Офицеру потребовалась медицинская помощь.

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дпс правонарушение курьер
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