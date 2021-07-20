Плевок в сотрудника ДПС обернулся для краснодарского курьера административным делом

Краснодар, 20 июля. Краснодарская полиция привлечет к административной ответственности курьера из службы доставки еды.

Доставщик еды проехал на мопеде на красный сигнал светофора прямо перед сотрудником ГИБДД. В ответ на требование об остановке курьер плюнул в лицо полицейскому. Момент попал на видео, которое вскоре разлетелось по социальным сетям.

В настоящий момент в отношении курьера возбуждены два административных дела — по факту невыполнения законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Личность нарушителя устанавливается. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.

Полицейские проводят проверку по факту нападения на автоинспектора. Офицеру потребовалась медицинская помощь.