Жители Анапы и Горячего Ключа остались без электричества из-за жары

Анапа, 19 июля. ЧС произошла на Черноморском побережье. Более 24,7 тысячи человек в Горячем Ключе остались без света. Около 7,8 тысячи — в Анапе.

Специалисты рассказали, что энергоаварии на Кубани часто происходят из-за жары. Высокие температуры вынуждают людей потреблять больше электроэнергии. В итоге кондиционеры, рефрижераторы и охлаждающие установки перегружают сеть, которая не выдерживает.

В ближайшее время планируется переключение социально-значимых объектов на резервные линии.

Тем временем жителям Подмосковья вернули электричество в дома после мощных ливней и грозы.