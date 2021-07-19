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Жители Анапы и Горячего Ключа остались без электричества из-за жары

  /   Обновлено: 19 июля 2021 17:05
Происшествия
Жители Анапы и Горячего Ключа остались без электричества из-за жары
pixabay.com

Анапа, 19 июля. ЧС произошла на Черноморском побережье. Более 24,7 тысячи человек в Горячем Ключе остались без света. Около 7,8 тысячи — в Анапе.

Специалисты рассказали, что энергоаварии на Кубани часто происходят из-за жары. Высокие температуры вынуждают людей потреблять больше электроэнергии. В итоге кондиционеры, рефрижераторы и охлаждающие установки перегружают сеть, которая не выдерживает.

В ближайшее время планируется переключение социально-значимых объектов на резервные линии.

Тем временем жителям Подмосковья вернули электричество в дома после мощных ливней и грозы.

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