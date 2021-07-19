Житель Кубани отрубил голову гостившей у него сестре

Краснодар, 19 июля. Правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении 47-летнего жителя станицы Казанской. Он обвиняется в убийстве 55-летней сестры.

Правоохранители установили, что потерпевшая приехала в гости к родственнику. В течение нескольких дней они коротали время за распитием спиртного. Во дворе между ними вспыхнул конфликт. Обвиняемый схватил топор и 12 раз ударил им жертву, в результате чего отрубил голову.

Изуродованное тело пострадавшей через забор увидели соседи, они и обратились в полицию. Фигурант признан вменяемым, сейчас он под арестом, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.