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СК Кубани возбудил уголовное дело после нападения льва на подростка

  /   Обновлено: 19 июля 2021 13:35
Происшествия
СК Кубани возбудил уголовное дело после нападения льва на подростка
pixabay.com/PD

Краснодар, 19 июля. Следователи СКР возбудили уголовное дело в отношении 50-летнего предпринимателя по факту травмирования ребенка на базе отдыха в результате инцидента со львом.

По данным следствия, на территории базы отдыха в селе Марьино Успенского района в культурно-зрелищных целях был размещены вольеры с львами, волками и медведем. Несовершеннолетняя отдыхающая подошла к одной из клеток, в которой находились два льва, и протянула руку к ограждению, чтобы сфотографировать диких зверей. В это время лев ударил лапой по руке 13-летней девочке, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пострадавшую госпитализировали. Врачи диагностировали у нее травму предплечья и кисти. Также следствие установило, что у индивидуального предпринимателя отсутствовала лицензия на разрешение данного вида деятельности. Мужчина подозревается в оказании опасной для жизни и здоровья услуги.

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