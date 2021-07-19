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Патрульные на Кубани экстренно доставили младенца без сознания в больницу

  /   Обновлено: 19 июля 2021 12:45
Происшествия
Патрульные на Кубани экстренно доставили младенца без сознания в больницу
пресс-служба администрации Краснодара

Краснодар, 19 июля. Младенец потерял сознание из-за экстремальной жары по дороге в Сочи. Сотрудники ДПС быстро привезли родителей с ребенком на патрульном автомобиле в поселковую больницу.

Инцидент произошел в Джубге. Госавтоинспекторы увидели, что один из автомобилей резко остановился на обочине. Из машины выбежали мужчина и женщина с ребенком на руках.

Они объяснили, что 9-месячная девочка внезапно потеряла сознание из-за жары и у нее начались судороги. Полицейские оперативно доставили семью в ближайшую больницу, где ребенка реанимировали и отправили в Туапсе на лечение.

Полицейские из Екатеринбурга спасли двух тонувших мальчиков. Они заметили, как двое детей начали уходить под воду и вытащили обоих на берег.

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