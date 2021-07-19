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Названа возможная причина пожара в торговой точке Анапы
Происшествия
Названа возможная причина пожара в торговой точке Анапы
vk.com  /  ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПБ

Краснодар, 19 июля. Крупный пожар произошел в Анапе. Полтора часа шла борьба с огнем. Межрайонная прокуратура организовала проверку.

Одноэтажное здание вспыхнуло на площади 1 тыс. кв. м. в станице Благовещенской. Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия.

Существовала угроза распространения огня на рядом стоящую гостиницу «Сиета». Из постройки эвакуировали более 30 человек. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Причиной ЧП, по предварительной версии, могло стать короткое замыкание в одной из торговых точек. СК начал проверку по факту происшествия.

Тем временем прокуратура организовала проверку после пожара в Анжеро-Судженске, сообщает A42.RU. Пострадавших нет, но люди остались без жилья.

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пожар чп благовещенская
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