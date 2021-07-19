Краснодарец убил посетителя кафе десятью ударами ножа

Краснодар, 19 июля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 46-летнего мужчины.

По предварительным данным, 17 июля в одном из кафе города Гулькевичи поругались двое отдыхавших мужчин. В итоге один из них стал бить своего оппонента ножом на улице около заведения.

Потерпевший получил не менее десяти ударов, но смог вернуться в кафе, сотрудники которого вызвали медиков. К несчастью, горожанин скончался в приемном покое больницы из-за сильной кровопотери и повреждения внутренних органов, сообщает СК РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время подозреваемого задержали, рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

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