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Пожар уничтожил рынок на Ейском шоссе в станице Новотитаровской

  /   Обновлено: 19 июля 2021 10:17
Происшествия
Пожар уничтожил рынок на Ейском шоссе в станице Новотитаровской
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Краснодар, 19 июля. Огонь разгорелся в станице Новотитаровской Краснодарского края. Пламя охватило расположенный на Ейском шоссе рынок.

Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров. На пожар были направлены 35 спасателей и 12 единиц техники от РСЧС. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали огонь в 03:40. На борьбу с ЧП ушло три часа. Эвакуация людей не потребовалась. Пострадавших в результате пожара нет.

Тем временем крупный пожар на складе произошел во Владивостоке, сообщал сайт 360tv.ru. В тушении участвует 31 человек, привлечено 11 единиц техники. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал.

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пожар мчс краснодар
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