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Таксиста-педофила из Сочи арестовали на два месяца

  /   Обновлено: 18 июля 2021 17:02
Происшествия
Таксиста-педофила из Сочи арестовали на два месяца
ФБА «Экономика сегодня»  /  Кристина Мурашова

Сочи, 18 июля. Решением Адлерского суда города Сочи таксист, который демонстрировал «свое достоинство» несовершеннолетним, отправился под арест на два месяца.

Источник ФАН в региональном СУ СКР сообщил, что речь идет о 61-летнем мужчине, который приехал в Сочи на заработки из Белгородской области. В отношении него было возбуждено уголовное дело за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Также известно, что таксиста-извращенца неоднократно видели в общественном транспорте, где он демонстрировал половые органы маленьким девочкам.

Мужчину задержали местные оперативники. Расследование дела продолжается.

Ранее суд в Тамбове приговорил к 12 годам лишения свободы педофила, изнасиловавшего восьмилетнюю падчерицу.

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сочи педофил таксист
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