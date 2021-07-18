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Азовское море обошло Черное по температуре воды и прогрелось до +29 градусов

  /   Обновлено: 18 июля 2021 16:10
Общество
Азовское море обошло Черное по температуре воды и прогрелось до +29 градусов
pixabay.com  /  Роман Распутин

Краснодар, 18 июля. Температура воды в Азовском море в районе города Ейска достигла +29 градусов, обойдя по теплоте Черное море.

При этом в черте Приморско-Ахтарска вода прогрелась чуть меньше — до +27 градусов. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) рассказали специалисты Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура воды в Новороссийске достигает +26 градусов, а в Анапе, Туапсе, Геленджике и Сочи — до +27 градусов. По словам экспертов, море в этом году нагревалось с меньшей скоростью. Причиной этому стало прохладное начало лета. В ближайшие несколько дней столбики уличных термометров в регионе покажут до +40 градусов, что ускорит процесс прогревания воды.

Согласно прогнозам синоптиков, сильная жара накроет Черноморское побережье Краснодарского края с 18 по 19 июля. Столбики термометров в эти дни покажут до +37 градусов.

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