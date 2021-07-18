Изнывающие от жары жители Славянска-на-Кубани остались без воды из-за аварии

Славянск-на-Кубани, 18 июля. Около 30 тысяч человек остались без водоснабжения в 38-градусную жару. Ремонтные работы планируют завершить сегодня вечером.

Причиной отключения стала авария на подземном водоводе диаметром 300 мм, сообщили ФАН в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) МО Славянский район.

Без воды остались более тысячи частных домов, 154 многоэтажки и центральная районная больница. По данным ЕДДС, неудобства испытывают 30 тысяч человек. Администрация уже организовала подвоз воды.

Похожая ситуация сложилась в Саратове несколько недель назад. Жители трех районов города остались без водоснабжения в выходной день из-за коммунальной аварии.