Молодая овчарка за год спасла трех пропавших человек на Кубани

Краснодар, 18 июля. Истории о героических поступках двухлетней бельгийской овчарки Леты в соцсетях рассказал ее хозяин Николай Хижняк.

Он поделился, что в Краснодарском крае разыскивалась без вести пропавшая 82-летняя пенсионерка. Выяснилось, что у пожилой женщины были проблемы с памятью. По словам ее родных, она ушла на прогулку, забрела куда-то и домой не вернулась. Родные ждали ее больше суток.

Хозяин со своей овчаркой отправились на поиски несчастной. На видео он запечатлел, что пенсионерка лежала обессиленная в кустах. Она была в сознании. Женщину вывезли из леса и отвезли к родственникам.

По словам Николая Хижняка, он с Летой участвует в спасательных операциях в качестве добровольца-кинолога. Его питомец успешно завершил более 18 заданий по поиску людей. Он добавил, что, несмотря на любопытный и «юношеский» характер, овчарка за год работы нашла трех пропавших людей.

В марте этого года четвероногая спасительница нашла пропавшего мужчину, который заблудился в болотной местности. Он был еле живой и не мог пошевелиться от переохлаждения. Пострадавшему спасатели помогли выбраться из «зыбучих песков», его госпитализировали.

Служебная собака Есения нашла пропавшего ребенка в Московском районе Петербурга. Мальчик был обнаружен спящим в уличном заброшенном вагончике.