Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета

Геленджик, 18 июля. Вылет рейса из Геленджика задержали из-за сильного ветра. Задержка составила более десяти часов.

Самолет должен был вылететь в 22:45 по московскому времени в субботу. Но из-за метеорологических условий было принято решение перенести время вылета. В настоящее время борт готовят к полету, сообщает пресс-службе геленджикского аэропорта.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву был задержан в Кольцово почти на восемь часов. Вылет перенесли с 08:20 на 16:00. Посадку ожидали около ста пассажиров, в том числе пять детей, сообщало URA.RU.