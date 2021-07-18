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Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
Происшествия
Пассажиры провели 10 часов в аэропорту Геленджика из-за задержки вылета
 /  Пресс-служба аэропорта Геледжик

Геленджик, 18 июля. Вылет рейса из Геленджика задержали из-за сильного ветра. Задержка составила более десяти часов.

Самолет должен был вылететь в 22:45 по московскому времени в субботу. Но из-за метеорологических условий было принято решение перенести время вылета. В настоящее время борт готовят к полету, сообщает пресс-службе геленджикского аэропорта.

Ранее рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву был задержан в Кольцово почти на восемь часов. Вылет перенесли с 08:20 на 16:00. Посадку ожидали около ста пассажиров, в том числе пять детей, сообщало URA.RU.

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ветер аэропорт геленджик
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