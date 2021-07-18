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Школьница из Краснодара утонула в реке Кубань

  /   Обновлено: 18 июля 2021 11:27
Происшествия
Школьница из Краснодара утонула в реке Кубань
wikipedia.org  /  AlixSaz / CC BY-SA 4.0

Краснодар, 18 июля. Школьница из Краснодара утонула во время купания в реке Кубань. Девочка-подросток отдыхала в компании сверстников и одного взрослого мужчины.

Трагедия случилась возле Рождественского парка, где купание официально запрещено. Подростки и 51-летний крестный одного из них вместе проводили время в воде, когда две девочки начали тонуть и звать на помощь, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

На крики школьниц бросился сопровождавший их мужчина, но он успел помочь только одной несовершеннолетней. Вторая 14-летняя девочка быстро ушла под воду. В настоящий момент спасатели ищут тело погибшего подростка. Следствие выяснило, что ее воспитывал отец, а семья признана неблагополучной.

Еще один ребенок утонул в Кузбассе. Мальчик купался с друзьями в неглубоком водоеме и начал уходить под воду. Приятели пытались спасти друга, но не смогли, сообщал сайт 360tv.ru.

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краснодар подросток девочка утопление
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