Школьница из Краснодара утонула в реке Кубань

Краснодар, 18 июля. Школьница из Краснодара утонула во время купания в реке Кубань. Девочка-подросток отдыхала в компании сверстников и одного взрослого мужчины.

Трагедия случилась возле Рождественского парка, где купание официально запрещено. Подростки и 51-летний крестный одного из них вместе проводили время в воде, когда две девочки начали тонуть и звать на помощь, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

На крики школьниц бросился сопровождавший их мужчина, но он успел помочь только одной несовершеннолетней. Вторая 14-летняя девочка быстро ушла под воду. В настоящий момент спасатели ищут тело погибшего подростка. Следствие выяснило, что ее воспитывал отец, а семья признана неблагополучной.

Еще один ребенок утонул в Кузбассе. Мальчик купался с друзьями в неглубоком водоеме и начал уходить под воду. Приятели пытались спасти друга, но не смогли, сообщал сайт 360tv.ru.