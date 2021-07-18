Аномальная жара ожидается в Краснодарском крае в ближайшие дни

Краснодар, 18 июля. Сильная жара накроет Черноморское побережье Краснодарского края с 18 по 19 июля. Столбики термометров в эти дни покажут до +37 градусов.

Штормовое предупреждение из-за жары также выпустили и в Республике Адыгея, где воздух и вовсе прогреется до +39 градусов. Согласно прогнозам синоптиков, такая погода сохранится в регионе до 21 июля, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Спасатели просят жителей и гостей Краснодарского края быть предельно осторожными. Лучше всего в эти дни избегать прямых солнечных лучей, обязательно носить головные уборы и пить как можно больше воды.

Аномально жаркая погода также установилась в Крыму. В пресс-службе республиканского МЧС заявили, что до 20 июля среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов выше климатической нормы.