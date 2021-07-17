Спасатели в Новороссийске помогли ребенку, который остался в запертой машине на жаре

Новороссийск, 17 июля. Родители оставили ребенка в закрытом автомобиле на жаре. Очевидцы обратились к спасателям. Инцидент произошел в Новороссийске.

Прохожие увидели ребенка в машине, которая была припаркованная рядом с центральным рынком в Новороссийске. Маленькому ребенку становилось плохо, вероятнее всего, из-за духоты.

Очевидцы вызвали спасателей, которые экстренно выехали на место. Специалисты вскрыли автомобиль, после чего привели ребенка в чувство и передали родителям. Начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров призвал не оставлять маленьких детей в закрытом транспорте, так как тепловой удар может случиться буквально за 10 минут. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Восемь подростков ранее спасли целую деревню в Прикамье от пожара. Возгорание произошло в трехэтажном доме.