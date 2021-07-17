Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 июля 19:08
19:08
Общество
Фитнес-браслеты помогут контролировать организм после перенесенного COVID-19
19:06
Весь мир
Патруль армии ЦАР ликвидировал члена преступной группировки на юго-западе страны
19:05
Армия
Артиллеристы ЗВО применили новые системы разведки на учениях в Московской области
19:03
Армия
Российские ракетчики проведут в Калужской области масштабную патриотическую акцию
19:00
Экономика
Минсельхоз РФ предложил изменить условия льготного инвесткредитования с 1 сентября
19:00
Видео
Безопасное место: на сочинском пляже ввели COVID-free режим
19:00
Общество
Композитор Алексей Рыбников: Обслуживающая роль исполнителя песен мне не интересна
19:00
Происшествия
МИД Афганистана сообщил о похищении и пытках дочери посла страны в Исламабаде
18:57
Весь мир
Тысячи фермеров возобновляют работу в ЦАР благодаря помощи Красного Креста
18:57
Экономика
Названы запрещенные в России элементы тюнинга
Все новости

Спасатели в Новороссийске помогли ребенку, который остался в запертой машине на жаре

  /   Обновлено: 17 июля 2021 18:18
Общество
Спасатели в Новороссийске помогли ребенку, который остался в запертой машине на жаре
pixabay.com  /  @Toby_Parsons

Новороссийск, 17 июля. Родители оставили ребенка в закрытом автомобиле на жаре. Очевидцы обратились к спасателям. Инцидент произошел в Новороссийске.

Прохожие увидели ребенка в машине, которая была припаркованная рядом с центральным рынком в Новороссийске. Маленькому ребенку становилось плохо, вероятнее всего, из-за духоты.

Очевидцы вызвали спасателей, которые экстренно выехали на место. Специалисты вскрыли автомобиль, после чего привели ребенка в чувство и передали родителям. Начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров призвал не оставлять маленьких детей в закрытом транспорте, так как тепловой удар может случиться буквально за 10 минут. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Восемь подростков ранее спасли целую деревню в Прикамье от пожара. Возгорание произошло в трехэтажном доме.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Спасатели в Новороссийске помогли ребенку, который остался в запертой машине на жаре
ребенок спасение хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru