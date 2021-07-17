Рекордное падение спроса наблюдается на жилищном рынке в Сочи

Сочи, 17 июля. Спрос на жилье в Сочи по итогам июня рухнул на 70%, если сравнивать с показателями апреля текущего года, сообщила Юлия Галимова, генеральный директор компании Nedvex.

Число сделок на первичном рынке значительно упало, причем тенденция может продолжиться, приводит мнение эксперта ТАСС.

«Падение относительно мая — 20%, относительно рекордного апреля — 70%. Июньский показатель — критический низкий», — отметила Галимова.

Ажиотажный спрос на квартиры в Сочи подпитывался коронавирусными ограничениями, которые сделали недоступными привычные для россиян направления зарубежного отдыха. Сейчас стоимость квадратного метра на курорте в эконом-сегменте начинается от 180 тыс. рублей, а в бизнес-классе — от 400 тыс. При этом резко повысились цены не только на новую, но и на вторичную недвижимость.