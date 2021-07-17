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Напавшая на ребенка львица находилась на базе отдыха под Краснодаром незаконно

  /   Обновлено: 17 июля 2021 16:39
Происшествия
Напавшая на ребенка львица находилась на базе отдыха под Краснодаром незаконно
Global Look Press  /  Friso Gentsch/dpa

Краснодар, 17 июля. Напавшая на ребенка львица находилась на базе отдыха в Краснодарском крае незаконно. Кроме хищницы семейства кошачьих там содержались и другие дикие животные.

Несчастный случай произошел в Успенском районе, где школьник подвергся нападению львицы. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Краснодарского края, которая установила, что хищники находились на базе отдыха незаконно, сообщили в ведомстве.

Следствие выяснило, что 13-летний подросток пытался сфотографировать животное, но львица решила напасть на мальчика. Ребенка немедленно доставили в хирургическое отделение детской больницы Армавира.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на школьника начата процессуальная проверка. После ее завершения правоохранители дадут правовую оценку произошедшему на базе отдыха под Краснодаром.

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нападение ребенок лев краснодарский край база отдыха
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