Напавшая на ребенка львица находилась на базе отдыха под Краснодаром незаконно

Краснодар, 17 июля. Напавшая на ребенка львица находилась на базе отдыха в Краснодарском крае незаконно. Кроме хищницы семейства кошачьих там содержались и другие дикие животные.

Несчастный случай произошел в Успенском районе, где школьник подвергся нападению львицы. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Краснодарского края, которая установила, что хищники находились на базе отдыха незаконно, сообщили в ведомстве.

Следствие выяснило, что 13-летний подросток пытался сфотографировать животное, но львица решила напасть на мальчика. Ребенка немедленно доставили в хирургическое отделение детской больницы Армавира.

Ранее сообщалось, что по факту нападения на школьника начата процессуальная проверка. После ее завершения правоохранители дадут правовую оценку произошедшему на базе отдыха под Краснодаром.