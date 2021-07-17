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Львица нанесла рваные раны школьнику на краснодарском курорте

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:34
Происшествия
Львица нанесла рваные раны школьнику на краснодарском курорте
pixabay.com/PD

Краснодар, 17 июля. Львица набросилась на 13-летнего мальчика, отдыхавшего на базе отдыха в Успенском районе Краснодарского края. Подростка госпитализировали с рваными ранами предплечья.

По данным правоохранителей, школьник пытался сфотографировать хищницу, но в какой-то момент она напала на него. Ребенка увезли в хирургическое отделение детской городской больницы города Армавира, его жизни ничего не угрожает.

По данному факту проводится процессуальная проверка, в ходе которой произошедшему будет дана правовая оценка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Отмечается, что дикие животные, проживающие на территории турбазы, содержатся в клетках.

Похожий инцидент произошел в Китае. Беззубый голодный тигр напал на дрессировщика и попытался его съесть, но другие артисты спасли коллегу и отогнали зверя палками.

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