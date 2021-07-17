Школьница спасла двух тонувших мальчиков на Кубани

Горячий Ключ, 17 июля. Жительница города Горячий Ключ Краснодарского края спасла двух мальчиков, которые заплыли на середину реки и начали тонуть.

По словам очевидца, одного из мальчиков начало уносить течением. Из-за панической атаки он начал бултыхаться в воде и просить о помощи. Мимо проходящая 16-летняя девушка прыгнула в воду спасать ребенка. Она вытащила несчастного на берег и услышала крики его друга.

Школьница побежала на помощь ко второму мальчику, операция завершилась благополучно. Теперь жизням детей ничего не угрожает. Губернатор Горячих Ключей Вениамин Кондратьев поблагодарил юную спасительницу и ее родителей.