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Школьница спасла двух тонувших мальчиков на Кубани

  /   Обновлено: 17 июля 2021 15:46
Общество
Школьница спасла двух тонувших мальчиков на Кубани
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Горячий Ключ, 17 июля. Жительница города Горячий Ключ Краснодарского края спасла двух мальчиков, которые заплыли на середину реки и начали тонуть.

По словам очевидца, одного из мальчиков начало уносить течением. Из-за панической атаки он начал бултыхаться в воде и просить о помощи. Мимо проходящая 16-летняя девушка прыгнула в воду спасать ребенка. Она вытащила несчастного на берег и услышала крики его друга.

Школьница побежала на помощь ко второму мальчику, операция завершилась благополучно. Теперь жизням детей ничего не угрожает. Губернатор Горячих Ключей Вениамин Кондратьев поблагодарил юную спасительницу и ее родителей.

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