На Кубани двое мужчин предстанут перед судом за похищение девушки

Краснодар, 16 июля. Двое мужчин обвиняются в похищении человека и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Следователи передали материалы уголовного дела в суд

По данным правоохранителей, 39-летний и 27-летний мужчины, направляясь на автомобиле BMW в сторону Ростовской области, похитили 20-летнюю девушку с остановки общественного транспорта на станции Пластуновская. Сначала злоумышленники предложили потерпевшей познакомиться, но получив отказ, силой заставили девушку сесть в автомобиль, угрожая травматическим пистолетом.

В машине преступники дали похищенной две таблетки сильнодействующего вещества, но девушке удалось их незаметно спрятать. По пути потерпевшая сообщила родственникам о случившемся. Вскоре сотрудники полиции задержали злоумышленников и освободили девушку, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.