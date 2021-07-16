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На Кубани двое мужчин предстанут перед судом за похищение девушки

  /   Обновлено: 16 июля 2021 15:07
Происшествия
На Кубани двое мужчин предстанут перед судом за похищение девушки
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Краснодар, 16 июля. Двое мужчин обвиняются в похищении человека и незаконном обороте сильнодействующих веществ. Следователи передали материалы уголовного дела в суд

По данным правоохранителей, 39-летний и 27-летний мужчины, направляясь на автомобиле BMW в сторону Ростовской области, похитили 20-летнюю девушку с остановки общественного транспорта на станции Пластуновская. Сначала злоумышленники предложили потерпевшей познакомиться, но получив отказ, силой заставили девушку сесть в автомобиль, угрожая травматическим пистолетом.

В машине преступники дали похищенной две таблетки сильнодействующего вещества, но девушке удалось их незаметно спрятать. По пути потерпевшая сообщила родственникам о случившемся. Вскоре сотрудники полиции задержали злоумышленников и освободили девушку, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении подозреваемых. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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похищение обвинение краснодарский край
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