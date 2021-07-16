Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»

Краснодар, 16 июля. Суд вынес приговор жителю поселка Красносельский. Он признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Первое преступление было совершено в 2010 году. Пьяный фигурант позвонил спасателям и предупредил о якобы заложенной бомбе в доме, где располагался судебный участок.

Спустя десять лет он снова сообщил о минировании, на этот раз в здании Дома культуры. Силовики оба раза проводили проверку, но ничего опасного найдено не было. Установить личность и задержать злоумышленника смогли сотрудники ФСБ.

Виновник получил три года и один месяц колонии-поселения.