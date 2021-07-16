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Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
Происшествия
Телефонный террорист получил срок на Кубани за двойное «минирование»
komi.sledcom.ru

Краснодар, 16 июля. Суд вынес приговор жителю поселка Красносельский. Он признан виновным в ложном сообщении о готовящемся взрыве.

Первое преступление было совершено в 2010 году. Пьяный фигурант позвонил спасателям и предупредил о якобы заложенной бомбе в доме, где располагался судебный участок.

Спустя десять лет он снова сообщил о минировании, на этот раз в здании Дома культуры. Силовики оба раза проводили проверку, но ничего опасного найдено не было. Установить личность и задержать злоумышленника смогли сотрудники ФСБ.

Виновник получил три года и один месяц колонии-поселения.

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