Спасатель пойдет под суд за гибель ребенка в аквапарке на Кубани

Краснодар, 16 июля. Следователи передали в суд дело против спасателя-инструктора аквапарка «Семь Озер» в городе Гулькевичи. Его обвиняют в смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в июле 2019 года. Четырехлетний мальчик купался в бассейне для взрослых без нарукавников и других вспомогательных плавсредств. В какой-то момент ребенок оказался на глубине и утонул.

Фигурантом уголовного дела стал спасатель, который должен был следить за детьми в бассейне и не допускать малолетнего ребенка к плаванию на глубине без спецсредств. При этом мужчина не предпринял каких-либо мер к спасению утонувшего.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Уголовное дело возбудили после гибели юноши в пруду в Новой Москве, сообщало РИАМО. Молодой человек купался с друзьями.