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Росгвардия подтвердила информацию о найденных подростках в горах Сочи

  /   Обновлено: 16 июля 2021 12:01
Происшествия
Росгвардия подтвердила информацию о найденных подростках в горах Сочи
metro.spb.ru  /  Официальный сайт ГУП «Петербургский Метрополитен»

Сочи, 16 июля. Один из школьников, пропавших во время похода на гору Сахарная, вышел навстречу росгвардейцам и указал местонахождение своего товарища.

Военнослужащие Южного округа Росгвардии применили беспилотный летательный аппарат и альпинистское снаряжение во время успешной операции по поиску двух подростков, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Школьники перестали выходить на связь вчера днем, во время похода на гору Сахарная. Уточняется, что один из них сломал ногу, а второй отправился звать на помощь.

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