Росгвардия подтвердила информацию о найденных подростках в горах Сочи

Сочи, 16 июля. Один из школьников, пропавших во время похода на гору Сахарная, вышел навстречу росгвардейцам и указал местонахождение своего товарища.

Военнослужащие Южного округа Росгвардии применили беспилотный летательный аппарат и альпинистское снаряжение во время успешной операции по поиску двух подростков, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Школьники перестали выходить на связь вчера днем, во время похода на гору Сахарная. Уточняется, что один из них сломал ногу, а второй отправился звать на помощь.