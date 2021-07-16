Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 июля 11:08
11:07
Армия
ДНР обвинила ВСУ в массированном минометном обстреле поселка Ленинское
11:07
Общество
Моряки спасли трех тонущих в реке школьниц в Усть-Куте
11:05
Происшествия
Американца Рида доставили в мордовскую колонию
11:02
Общество
Пермский блогер на деревянных «Жигулях» привлечен к ответственности
11:01
Общество
Новые нормы закона о государственном языке вступают в силу на территории Украины
11:01
Происшествия
Фотожурналист Рейтер погиб на юге Афганистана
10:52
Общество
Перечислены неочевидные признаки рака легких
10:51
Происшествия
Труп мужчины в полиэтилене обнаружили на балконе петербурженки с деменцией
10:51
Происшествия
Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
10:51
Общество
Обязательную вакцинацию для некоторых групп населения ввели в Самарской области
Все новости

Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля

  /   Обновлено: 16 июля 2021 11:01
Происшествия
Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
pixabay.com  /  Артур Закиров

Сочи, 16 июля. Операция по поиску двух пропавших на горе Сахарная подростков закончилась благополучно. Один из юношей смог добраться до спасателей и указал местонахождение своего приятеля.

По данным источника ФАН, подростки разделились, потому что один из них сломал ногу. Второму пришлось оставить товарища и искать помощь.

В полицию ранее обратилась мать одного из пропавших. Она рассказала, что друзья пошли на день в поход. Забравшись на высоту в полтора километра, юноши вышли на связь. Затем установить контакт с ними не удалось.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля
гора подростки поиск
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru