Найденный на горе Сахарная подросток рассказал, где искать его приятеля

Сочи, 16 июля. Операция по поиску двух пропавших на горе Сахарная подростков закончилась благополучно. Один из юношей смог добраться до спасателей и указал местонахождение своего приятеля.

По данным источника ФАН, подростки разделились, потому что один из них сломал ногу. Второму пришлось оставить товарища и искать помощь.

В полицию ранее обратилась мать одного из пропавших. Она рассказала, что друзья пошли на день в поход. Забравшись на высоту в полтора километра, юноши вышли на связь. Затем установить контакт с ними не удалось.