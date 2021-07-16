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Аферист-застройщик повторно ответил перед судом на Кубани
Происшествия
Аферист-застройщик повторно ответил перед судом на Кубани
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Краснодар, 16 июля. Суд вынес второй приговор в отношении застройщика. Он в очередной раз был признан виновным в крупном мошенничестве.

Правоохранители доказали, что фигурант обещал гражданам построить жилье в Краснодаре. Еще до постройки дома он заключил с 28 потерпевшими договоры купли-продажи квартир. С них преступник собрал 35 миллионов рублей.

На самом деле, у мошенника даже не было разрешения на строительство многоквартирного дома. Путем частичного сложения наказаний аферист получил семь лет лишения свободы.

Украина выдала России фигуранта дела о мошенничестве. Подрядчик построил здание и незаконно продал его.

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мошенничество приговор строительство
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