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Прокуратура начала проверку после пожара в летнем кафе Анапы

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:20
Происшествия
Прокуратура начала проверку после пожара в летнем кафе Анапы
 /  Пресс-служба прокуратуры Новосибирской области

Анапа, 15 июля. Пожарные тушили утром 900 квадратных метров в одноэтажном строении. Прокурор Сергей Табельский выехал на место происшествия.

Экстренные службы получили сообщение, что в Анапе горит кафе. На месте случившегося спасатели установили, что горит здание площадью 900 квадратных метров. Специалистам понадобилось меньше двух часов на ликвидацию открытого горения.

Данных о погибших или пострадавших нет. По предварительной версии, ЧП возникло из-за короткого замыкания. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.

В Академическом районе Москвы утром тушили административное здание. Пожар произошел на втором этаже, сообщало РИАМО.

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